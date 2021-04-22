台北市長柯文哲日前提出改路名、店名及公家機關名稱，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書酸諷柯文哲搞文革、去中國化，不用這麼費力，只要去中文化、全面講日文就好，柯文哲也改名「木可文析口」。

蔡正元指出，柯文哲說要在路名、店名、公家機關的名稱全面去中國化；柯文哲真的很有毛澤東的fu，老毛搞文革改了一大堆路名、店名，現在還剩多少只有天曉得。

他說，柯文哲大概覺得民進黨去中國化不夠道地，要證明柯黨比民進黨更墨綠，乾脆主張學文革搞去中化，徹底改路名、地名、店名。在柯文哲眼中，以後沒有中山北路、敦化南路，更不可以有中正區、大同區，也不可以有四川菜館，黃珊珊也不是來自湖南湘潭，台北市的街道名稱最好改成，明治北路、天皇南路、東京街，湖南湘菜館要改成沙西米餐館，柯文哲也改名叫「木可文析口」。

蔡正元表示，其實柯文哲不要這麼費力，應該釜底抽薪，要去中國化，不如去中文化，把台灣再度皇民化，不准講寫中文，全面講寫日文，不就徹底去中化了嗎？

(中時 )