22日的日本股市，早盤上演大反彈戲碼。在景氣復甦相關族群與半導體類股領軍下，兩萬九失而復得。日經225指數早盤收29,099.93點，上漲591.38點，漲幅2.07%。東證股價指數早盤暫收1,922.43點，上漲34.25點，漲幅1.81%。

過去兩個交易日中，因為市場擔心日本主要大都市恐怕會實施第三次緊急狀態，景氣復甦將會大受影響下，日經因此重挫約4％，東證指數也大跌3.5％左右。

三井住友資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)認為，日股經過前兩天大幅下修後，投資人也紛紛進場撿便宜。日本再度進入緊急狀態，樂觀投資人認為，或許可以藉此抑制疫情發展，所以也是今天股市反彈的一個原因。

晶片相關類股上揚，東京威力科創（Tokyo Electron）漲4.24％，愛德萬測試(Advantest)漲3％，信越化學（Shin-Etsu Chemical）也漲2.7％。

生產電腦硬碟內的馬達業者，日本電產(Nidec)預定22日將公佈財報，不過早盤已漲3.89％。同時，日本電產也是第一批公布財報的主要日企製造業者之一。

日經指數內，航運族群表現最好，川崎汽船(Kawasaki Kisen)漲5.6％，其次是商船三井(Mitsui OSK Lines)也漲4.83％。

另外，跌幅最大的則是化學業者帝人（Teijin）跌0.95％，其次是三菱物流（Mitsubishi Logistics）跌0.63％，而Eneos控股也跌0.53％。

(時報資訊)