《商情》產量回升 美國乙烯挫近14％ 11:432021/04/22 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於近期美國烯烴產能重啟，供應恢復，導致乙烯價格承壓走跌，其中美國海灣單日急跌近14%，最新報價51美分/磅，為連2日下跌，累計跌近21%，而亞洲地區則相對持穩，維持在1050美元/噸。 據日本石油化學工業協會(JPCA)報告顯示，因歲休設備量減少，帶動3月份日本乙烯產量較去年同期大幅增加24.8%，至56.59萬噸，且為3個月來第2次增長，並創近11年來最大增幅，月產量也創逾2年新高。(商品行情網) 《國際油價》庫存增加 原油期貨跌近2％ A股開市向 煤炭股漲近1％ (時報資訊) #海灣 #產量 #美國 #乙烯 #挫近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：傳美擬取消伊朗制裁 油價連2跌 10:012021/04/22 財經 《商情》需求緩減 亞洲天然橡膠全跌 10:012021/04/22 財經 《興櫃股》巧新去年EPS1.14元 擬配息2元 09:442021/04/22 財經 《商情》出貨量增 BDI指數創近10年新高 09:442021/04/22 財經 曝與老公近30年沒行房 名嘴：夫妻互動像路人一樣 09:282021/04/22 娛樂 《興櫃股》殖息率達近8.5％ 老四川登10月高價 10:182021/04/22 財經 台南百年大旱 管路灌溉申請暴增2倍 04:102021/04/22 地方新聞 大陸放寬限制 施打美製疫苗可入境 04:102021/04/22 產業財經 全球疫情反彈 25-59歲確診大增 04:102021/04/22 生活新聞 新冠疫苗造成血栓 AZ占9成 04:102021/04/22 生活新聞 長榮演驚奇市值進逼大立光 04:102021/04/22 財經要聞 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 - 財經 台股將爆逾六千億元天量 黑十字日K線 - 財經 打炒房！政院明拍板低價屋免稅個人限三戶 法人排除適用 - 財經 - 工商 台股豬羊變色 指數創新高後翻黑收盤下跌105點 爆6448億新天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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