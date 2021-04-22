由於近期美國烯烴產能重啟，供應恢復，導致乙烯價格承壓走跌，其中美國海灣單日急跌近14%，最新報價51美分/磅，為連2日下跌，累計跌近21%，而亞洲地區則相對持穩，維持在1050美元/噸。

據日本石油化學工業協會(JPCA)報告顯示，因歲休設備量減少，帶動3月份日本乙烯產量較去年同期大幅增加24.8%，至56.59萬噸，且為3個月來第2次增長，並創近11年來最大增幅，月產量也創逾2年新高。(商品行情網)

(時報資訊)