製鞋族群今日有志強-KY(6768)新兵掛牌，雖然股價蜜月行情剽悍，但並未帶動多頭人氣，鈺齊-KY(9802)漲幅在1%以上、豐泰(9910)僅能勉強守在平盤上方，寶成(9910)及百和(9938)皆壓低整理。

豐泰去年因Q1、Q4基期較高、Q2、Q3基期較低，法人預期，今年各季營收年成長率表現，大致約呈Q2Q3Q4，而Q4和Q1表現將會差不多，至於今年新增產能將維持長久以來的政策7~10%，除中國大陸以外，越南、印尼及印度廠區3等個區域都有新產能開出。法人指出，擴產效益將會漸顯，2021年豐泰將重返營運成長軌道。

鈺齊-KY2019年、2020年所新增的客戶，量產訂單已陸續明顯放量，2021年整體營運可望有第2季優於第一季，下半年優於上半年表現，2021年預計陸續新增7家新品牌客戶，也將是重要營運成長動能來源。鈺齊樂觀看待今年營運表現，今年首季產銷將是全年最低點，2021年營運將逐季增長向上。

志強-KY今以每股49元上市掛牌，晨盤一度衝至95元後，漲幅開始縮小至6成左右，蜜月行情十分剽悍。志強目前手上訂單已看到6月，雖然2021年歐洲盃、2022年世界盃即將開打，不過，全球疫情仍還未正式結束多少還有些影響，運動鞋買氣還沒有完全的回溫，受惠休閒鞋訂單，今年營收將重返成長軌道。

(時報資訊)