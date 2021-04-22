據住展雜誌統計，今年Q1北台灣線上銷售中的建案數量為1,422個，比2020年Q4大減60個，季減幅約4%，且已連續三季下降；若與去年同期相比，則減少43個，年減幅約2.9%。住展雜誌研發長何世昌表示，近一年多以來，雖然新推出的建案很多，但因買氣非常捧場，建案銷售速度加快，因此待售建案數量有感減少了。

何世昌認為，因受到房地合一新制衝擊，今年推案量恐怕會從爆量轉為量縮，預期新制上路後，建商推預售屋意願可能呈現走低的趨勢，下半年待售建案數應會低於1,400個，購屋族的選擇將會變少。

觀察北台灣銷售中建案數走勢，近年高點落在2020年Q2，建案數高達 1520個；當時建案數飆高，主要是受到新冠肺炎疫情的侵襲，尤其3月~5月房市市況所受衝擊最鉅，因買氣停滯導致建案數驟升至高點。但2020年第二季末市況逐漸回升，買盤積極進場，建案銷售穩健，建案數因此回降。到了2021年Q1，建案數減至1,422個，創下近11季以來新低，代表市場賣壓順利，且遲續降低中。

北台灣三都以台北市建案數207個最少，單季減少13個，並創近12季以來低點。預料北市下半年建案數可望降至200個以下，供給轉為緊俏。何世昌分析，北市建案數減幅最高的是內湖區，2020年高峰有25個，今年Q1僅剩13個；內湖住宅需求強勁，房市變化與竹科周邊如出一轍，缺貨問題越來越明顯。然而，並非建案數少就代表市場很好。萬華是北市建案數最少的地方，Q1僅有9個，但原因並非供不應求，而是需求和價格表現都偏弱，建商推案意興闌珊。

新北市建案數雖高達406個，為北台各縣市之最，但卻寫下近3年多來新低。新北市建案分布狀況與桃園類似，新興重劃區的建案量較豐沛，舊市區則不多。新北Q1建案數最多的區域是三重、板橋，均有49個；三重與板橋近期市況量價齊揚，尚未出現供需失衡的問題。

(時報資訊)