24歲大陸正妹網紅迅猛龍特蕾莎擁有精緻臉蛋，被封為「廈門林志玲」、「抖音第一美女」，一直以來她都號稱自己的臉蛋沒有加工過，只是因為美肌開太強才會看起來不自然，沒想到日前有張她黑歷史的照片在網路上瘋傳，過去塌鼻厚唇的模樣和現在的容貌相差甚遠。

儘管多次遭外界質疑臉蛋進廠維修過，但迅猛龍特蕾莎都澄清是靠濾鏡特效，過去她曾和另一美女網紅章魚妹玩遊戲輸了，被對方要求關掉直播的美顏濾鏡，當時她的美貌沒有多大變化，反正更漂亮了，掀起網友討論，紛紛稱讚「簡直是自體發光」。

迅猛龍特蕾莎素顏被讚自體發光。(圖/翻攝自微博)

之後迅猛龍特蕾莎又被章魚妹逼著在直播中卸妝秀素顏，儘管她以自己要靠化妝和濾鏡才好看為由拒絕，卻不斷遭對方粉絲酸言酸語攻擊，讓她委屈到淚崩，沒想到章魚妹鏡還學她哭泣的模樣，暗諷她裝哭，讓網友十分傻眼，「女人何苦為難女人」。

迅猛龍特蕾莎的舊照出土判若兩人。(圖/翻攝自微博)

如今迅猛龍特蕾莎又掀起爭議，被網友挖出過去的舊照，當時她不但膚色暗一階，單眼皮、扁塌鼻子和厚唇，都和現在精緻的模樣判若兩人，讓網友忍不住狂酸，「整容沒啥，問題非要說自己純天然我就呵呵呵了。」、「這是同一個人？」、「差很多耶」。

(中時新聞網)