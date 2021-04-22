打炒房，政府再出手，行政院會今日拍板「房屋稅條例」修正草案，限縮住家房屋現值低於10萬元免稅適用範圍，排除法人適用，個人全國也僅限三戶免稅，防堵分割房產避稅，7月1日上路，2022年5月申報房屋稅時適用。

行政院力拚立法院本會期三讀通過，7月1日起生效，2022年5月，申報2021年7月～2022年6月房屋稅時適用。修法後初估每年稅收可增加6,000萬元，不過，房屋稅是屬於地方稅。

現行「房屋稅條例」第15條規定，住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，導致部分所有權人藉由房產分割為小坪數，讓房屋評定現值低於10萬元，以規避房屋稅負。

財政部官員表示，為避免多房族或包租公、包租婆藉增編房屋門牌號碼，將房產分割為小坪數房屋，使住家用房屋現值低於免稅門檻，以此避稅，因此，修正「房屋稅條例」排除法人適用，換句話說，未來法人即使持有房屋現值低於10萬元門檻，也不具免稅資格。

同時，限制個人戶數。官員指出，未來每人免稅戶數全國只限三戶，將以身分證統一編號（IDN）歸戶，假設有四戶以上住家房屋現值低於門檻房子，納稅人可自行選擇其中哪三戶適用免稅，其餘哪些要繳稅。

假設納稅人原本只有三戶住家房屋現值低於門檻，之後新增第四戶，原則上在取得第四戶房屋的30天內申報，選擇其中哪三戶要免稅，若沒如期申報，在納稅人來補申報前，會直接以第四戶房屋課稅。

至於個人免稅戶數為何是限制三戶，官員解釋說，主要是參考全國三戶以內住家用房屋可視為自住用，適用最低1.2％稅率課徵。

官員強調，這次修法主要是針對擁有住家用房屋的法人及多房族，一般自住民眾不會受到影響，個人全國三戶以內依舊免稅。

財政部統計，2019年房屋稅案件共1,282萬件，其中有229萬件（約兩成）為房屋現值低於10萬元門檻、免課房屋稅。根據國稅局實地查核，部分法人以分割成套房出租為由，將大型不動產轉為多個小型不動產，甚至還出現上千坪房屋按三坪切割案例。

(工商 )