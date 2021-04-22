上海車展特斯拉（Tesla）車主維權風波持續延燒，特斯拉釋出道歉聲明後再表示，願提供事發前半小時的車輛原始數據給第三方鑑定機構、政府指定的技術監管部門，或者消費者本人，但維權車主的家屬仍存在疑慮。

特斯拉稍早聲明指出，公司已主動與鄭州市市場監督管理局聯繫，願提供事發前半小時的車輛原始數據，進行第三方檢測鑑定，早日還原真相，且公司承擔鑑定產生的全部費用。並強調，無論檢測結果如何都接受。

維權車主李姓家屬對於公司願提供原始數據表示歡迎，但對於鑑定機構有所疑慮。家屬表示，不接受指定第三方檢測鑒定機構，期望自己去找有資質和權威性的機構。此外，家屬表示特斯拉持續對外公布聲明，但遲未工作人員主動與他聯繫。

特斯拉日前參與上海車展期間，一名身穿寫有「煞車失靈」字樣T恤的女子，站在特斯拉展台一部車車頂上維權，隨後被保安架離，引發各界高度關注。

(工商 )