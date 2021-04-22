第一屆《中天新媒體網紅.主播選拔大賽》晉級名單公布後，隨即展開人氣王票選活動，其中外掛組的廝殺格外激烈，參賽者廖嘉玉（大蒜公主）不僅是位有名氣的韓語老師，更是一位熱愛伸張正義的公民記者，她在個人經營的「A ZA A ZA Sandy老師」臉書積極動員粉絲一起幫她衝人氣，「支持她的所有粉絲真的都超級有義氣，我一在粉絲團公佈消息，好多人都在留言跟我說他每天都有幫我投票。」目前人氣王票數她與另一位參賽者曾主卿(卿訴琳聲YouTube直播主)分別位居外掛組前兩名，對於競爭對手，廖嘉玉也有觀察，她認為每位都一個比一個更優秀，她更視自帶萬粉的YouTuber曾主卿為強敵，「我們兩個都是公民記者的身份，其實本來就互相知道彼此，但由於她有將近6萬名粉絲，動員起來真的相當可怕。」

為了讓參賽者展現自己並為自己拉票，中天也邀請參賽者上《新聞龍捲風》，昨(21日)廖嘉玉（大蒜公主）進棚錄影，面對鏡頭直播相當得心應手，但畢竟是首次參與節目錄製，加上主持人簡至豪正是她的偶像，能與簡至豪一起在節目上討論近期超夯電影《當男人戀愛時》，這難得的機會讓她格外興奮，一接到邀約立馬放下手邊工作趕到電視台。對於參加選拔大賽，廖嘉玉保持平常心面對，表示自己會持續動員粉絲來支持，因為自己正義感十足，加入中天是她夢寐以求的職業。《中天新媒體網紅.主播選拔大賽》人氣王票選火熱進行中，為追求夢想而戰的參賽者投下支持的一票。

(中時新聞網)