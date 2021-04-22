日本東京奧運暨帕運原定本月要決定比賽現場觀眾人數上限，但因日本近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情再度升溫，組委會研判可能要到6月才能做出最終判斷。

日本放送協會（NHK）報導，原定2020年登場的東京奧運，是史上第一個延期一年舉辦的奧運比賽，但直到今年國內外疫情仍未能控制住，東京奧運暨帕運組織委員會與國際奧林匹克委員會（IOC）3月決定不開放外國觀眾赴日觀賽，並擬4月決定日本國內觀眾人數上限。

不過組委會主席橋本聖子昨天表示，對於現場觀眾的人數上限，還在討論何時可以做出最後決定，可能還要再花一點時間。

組委會事務總長武藤敏郎說，視情形有可能到6月才做出決定。

報導指出，組委會與國際奧會、國際帕拉林匹克委員會（IPC）、日本中央政府，以及東京都政府，將於下週舉行5方會談，就現場觀眾一事交換意見。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100422

(中央社)