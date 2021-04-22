趙少康預感自己可能「無法參選」 喊話韓國瑜：不必等我宣布了

行政院長蘇貞昌愛將丁怡銘，去年因牛肉麵風波請辭下台，豈料幾個月過後，竟回鍋擔任政院機要顧問，引發各界質疑。對此，資深媒體人趙少康表示，不曉得丁怡銘有什麼通天本領，讓蘇貞昌愛他愛到這種地步，有一種講法是丁怡銘知道很多內幕。至於丁怡銘遭爆致電游錫堃辦公室開嗆，他說，這表示行政院根本沒有把立法院看在眼裡。

趙少康今（22）日召開「地球日三問蔡英文」記者會，針對媒體問到丁怡銘回鍋政院一事，他表示，有一種講法是丁怡銘知道很多內幕，一路走過來從蘇貞昌選新北市長到現在，怎麼做哏圖、黑別人，甚至他們之間有什麼不可告人的內幕，我們真的不知道。

趙少康也猜測幾種可能性，或許丁怡銘真的才高八斗，讓蘇貞昌非要他不可，或是蘇貞昌沒有哏圖、沒有網路、沒有1450就不會治國了，就不知道怎麼當行政院長。

國民黨立委鄭麗文日前指出，丁怡銘3月就任政院機要顧問前，也都會到行政院。「那去幹什麼？」趙少康直言，一定也是指導，不是很奇怪嗎？還能打電話到游錫堃辦公室開嗆，表示權力很大，表示行政院根本沒有把立法院看在眼裡。

趙少康猜想，丁怡銘一定有什麼通天的本事，否則蘇貞昌愛他愛到這個地步，明明知道用他一定會引起爭議，還這麼愛他、對他這麼好，可能蘇貞昌要自己出來說明，為什麼這樣重用丁怡銘。

趙少康召開「地球日三問蔡英文」記者會｜2021.04.22

(中時新聞網)