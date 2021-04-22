面對水情嚴峻的旱象，台南市政府宣布26日起洗車場、游泳池、三溫暖等水療場所一律停止供水，勞工局長王鑫基表示，若事業單位因水情而有實施減班休息需要，仍需經由勞雇雙方協商同意、減少工時期間薪水亦不得低於基本工資24000元，此外，業者應將相關減班休息資料報送勞工局，但他表示，目前還沒收到相關減班休息資料。

台南市長黃偉哲表示，老天爺一直沒有下雨，以致水情非常嚴峻，不得已必須做限水措施，影響到人民生活甚至產業，他及市府團隊會拜託經濟部及相關部會對受損害的產業或相關人民，盡全力給予補助。

勞工局指出，因應相關產業限水受影響者，如有停工使得勞工減少工時，應循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範辦理，保障勞工相關權益。

依勞動部相關說明，若事業單位因水情而有實施減班休息，通報勞工局減班休息後得循「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」規定申請相關之補助；對於減少正常工時參加「充電再出發訓練計畫」訓練課程勞工，補助訓練津貼時數最高為每月120小時，每小時可請領160元訓練津貼；事業單位辦理訓練課程，補助訓練費用上限最高350萬元；「安心就業計畫」亦提供勞工申請相關薪資差額補助之管道。轄內事業單位如有相關需求，亦可聯繫勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，電話為(06)698-5945＃1308及1326。

(中時 )