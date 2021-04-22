王莫昀／台北報導

為解決長久以來台灣養殖牡蠣產生大量耐隆廢蚵繩，及漁業衍生之廢棄漁網等海洋廢棄物問題，嘉義縣政府、海洋委員會 海洋保育署、台化共同攜手，回收廢棄蚵繩回收再利用，並與民間回收業者建立管道落實回收，做到海洋生態淨化及降低資源耗用，台化表示，廢蚵繩進行循環再利用在今年4月開始進行量產。

嘉義縣長翁章梁、海保署長黃向文、台化副董事長洪福源等，特別選在今日世界地球日，共同主持成果發表會，為政府與民間企業合作建構海洋廢棄物循環經濟的綠色里程碑。

廢蚵繩進行循環再利用，是台化在海廢減量的工作上，繼漁網之後的新素材，未來蚵繩與漁網可提供台化進行循環再製，台化也將與民間回收業者合作逐步建立完善回收再利用體系，淨化台灣的海洋不再充斥蚵繩漁網。

台化是全球少數成功量產以化學法散聚回收耐隆的企業之一，廢耐隆經過溶融、散聚、精煉等製程還原回原料己內醯胺，所生產的耐隆絲品質經品牌商認證，台化將海廢回收產品與品牌結合，用於生產機能性戶外、運動服飾，將耐隆海洋廢棄物轉化為可用資源，真正做到海廢變黃金。

台化長期致力於綠色製程，降低生產製程之水、汽、電等的耗用，本次並將太陽能發電導入海廢耐隆回收絲生產，建立從原料到製程的低耗能綠色產品。

台化表示，世界地球日為全球性的環境保護運動，環境的眾多議題中，海洋垃圾的問題嚴峻，已受到各國之重視，我們特別選定這個有意義的日子，宣示保護海洋、守護家園的決心，致力解決養殖牡蠣產生大量廢蚵繩之問題。

此次活動，台化籌劃拍攝製作公益影片「循環經濟 海廢變黃金」，呈現嘉義縣牡蠣養殖產業樣貌，但面臨產生漁業廢棄物帶來之環境衝擊，中央及地方政府與產業如何攜手合作進行收購、分類整理及回收再利用，並將與品牌結合用來生產 高附加價值的運動服飾，落實企業勇於承擔社會責任的具體作為。

(中時 )