台中市長盧秀燕22日在市議會進行施政總報告。盧秀燕說，市府積極推動各項政策，從財政、建設、經濟、環境及社福五大面向，為台中帶來幸福蛻變；試營運中的捷運綠線將於25日正式通車、大智路已打通，公托公幼設施及親子館持續增加，未來會秉持「富市台中、新好生活」願景，持續建設台中。

台中市議會今日召開第3屆第5次定期會。盧秀燕進行施政總報告，她指出，今年市府在面臨新冠肺炎疫情持續在國際蔓延、中央開放萊豬進口等挑戰不鬆懈，努力做好防疫工作及把關食安，守護市民健康；面對日益嚴峻的水情，除配合中央政策實施「供5停2」分區限水，市府也積極協尋水源，全力幫助市民度過缺水危機。

盧秀燕說，除防疫工作、守護食安、抗旱整備，市府持續透過「健全財政」、「強力建設」、「經濟活水」、「永續宜居」及「友善社福」5大面向，為台中帶來5大幸福蛻變。

盧秀燕指出，首先健全財政方面，她107年底上任時，台中市財政狀況六都最差，在市府團隊開源節流和調度下，台中可舉債空間從88億元大幅提升為如今的200億元，舉債數也逐年下降，今年更降至只剩99億元，債務幅度已大幅趨緩。

在建設上，盧秀燕強調，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，包括延宕20年的大台中國際會展中心、多次流標的台中綠美圖均開工；台中巨蛋競圖已完成正進行設計，預計1年後招標開工；許多人視為不可能任務的大智路打通也在去年8月通車；另台中捷運綠線將於4月25日正式通車，捷運藍線綜合規劃作業已完成並提報中央，台中機場捷運今年4月已將可行性研究報告提送交通部審議。

盧秀燕說，市府透過前店、後廠、自由港「台中富市3」策略，為台中經濟注入活水，自她上任至今，企業在台中投資總額高達7,548億元，其中中央投資台灣三大方案，截至目前企業申請台中177家，創造1萬6,220個就業機會；此外，三井台中港二期與東區LaLaport去年動土，兩案投資共150億元、麗寶二期投資30億元、勤美之森投資120億元等，顯示各界對台中經濟有信心。

打造永續宜居環境，盧秀燕表示，市民最在意的空污問題，市府秉持「先公後私、先大後小」原則改善，台中空品PM2.5平均排放濃度已由107年18.8微克，逐年降低至去年15.4微克，接近國家空氣品質標準15微克。此外，市府也推動「美樂地計畫」打造共融公園及陽光公廁，預計4年內完成200座共融友善公園。

在友善社福上，盧秀燕強調，市府推動「公托公幼倍增計畫」並廣設親子館，兩年多期間，公托設施由5處增加到14處、公幼增班量則由90班提升至221班，親子館則由4處增加到11處，預計明年將達到50處公托、270班公幼及17間親子館，搭配目前6,048戶的「台中宜居好宅」，全方位減輕年輕人生活負擔。

(中時 )