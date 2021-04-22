美國3月ISM製造業指數創37年來新高、服務業指數寫下1997年有紀錄以來最高，經濟數據強勁推升景氣持續熱絡，聯準會（Fed）多次重申鴿派立場則壓抑美債殖利率回落，加以國際貨幣基金會看好全球景氣復甦，上調今明兩年全球經濟成長預估，皆助燃全球股市延續多頭，4月美銀美林經理人調查報告顯示，62％經理人加碼股市，幅度近歷史高點。

調查並指出，經理人現金持有比重微升至4.1％，且85％經理人預期未來12個月全球企業獲利將改善。對美股看法方面，三分之二認為目前美股處於牛市後期，7％認為美股已見泡沫。隨1.9兆美元紓困法案上路，美國計畫再推出2.3兆基礎建設計畫，推升市場對景氣加快復甦的預期，但通膨隱憂仍為經理人心頭之患，60％預期未來12個月內短期利率將會上揚，幅度為2019年1月來最高，並預估若美國10年期公債殖利率升逾2.1％，將引發股市修正超過10%。

可能干擾市場的尾端風險部分，Fed將購債縮減的排名回升至第一，但比率較上月的35％降低至32％，通膨隱憂則退居第二，自上月的37％大幅降低至27％，伴隨基礎建設計畫而來的加稅政策，則與新冠疫苗接種風險，同列第三。擁擠交易方面，作多科技股及比特幣仍為經理人認為最擁擠交易的前二名，有74％經理人認為比特幣交易已進入泡沫。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加預估，今年新興市場企業的獲利水準將自去年低基期顯著反彈，過去經驗顯示，企業獲利一直是MSCI新興市場指數總報酬的最重要貢獻來源，值得注意的是，在疫情期間加速發展的數位轉型與創新，已轉化為能夠創造出更多的自由現金流量。

現金流量有助資產負債表的去槓桿，並且透過股利發放與買回庫藏股，回饋至投資人手中，同時推動企業採用更為強化的公司治理標準以及較佳的資本紀律，以上所述推動新興市場企業能有更高品質的獲利展望。

(工商 )