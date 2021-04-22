代表傳產股的非金電指數從1月底收盤的12,632點低檔反彈後，到4月21日收盤16,410點大漲近30％，若以今（22）日持續大漲2～3％來看，波段漲幅超過三成，以市值增幅來看，長榮市值翻1.7倍，中鋼（2002）大增逾七成，若以市值增加金額來看，到21日止，各大增2499.5億元、2452.7億元。

據統計，從1月29日起到4月21日止，台股上市股中，市值增加前15大股分別為：長榮、中鋼、南亞、富邦金、聯發科、國泰金、群創、陽明、友達、台塑、聯詠、鴻海、萬海、台泥、台塑化等，幾乎是非電族群的天下，傳產占八檔超過半數、金融二檔、電子五檔。市值增加都在900億元以上。

非金電指數從2月以來漲逾三成，長榮、中鋼二大飆股扮演最大推手，也讓傳產股市值大躍進，據統計，長榮及中鋼市值排名同步躋身至前20大，21日各為12名及19名，22日二檔個股持續飆漲，市值排名將再往前進。過去前20大市值多為電子股天下，但如今非電族群當家，傳產與金融囊括半邊天。

(工商 )