觀察近三個月投信發行海外股票原型ETF表現，以標的區域來看，投資於美國、歐洲區域之ETF表現較佳，其中又以美國地產ETF漲勢最為亮眼，一舉囊括近三月所有海外股票原型ETF績效冠、亞軍，最佳漲幅達14.45％。

投信認為，在景氣復甦之下，有利於不動產承租情況改善，先前估值較低的次產業也重獲市場關注，加上現階段REITs收益率與公債利差仍具吸引力，有助吸引訴求穩健收益之資金配置，後市表現仍不看淡，建議以地產ETF來介入布局，把握投資機會。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，就整體房地產市場來看，隨著各國產業採購經理人指數持續穩於擴張水準、REITs產業收租水準回升至90％且承租率亦提升，料有助於REITs獲利持續改善，美國地產方面，近期住宅銷售成長帶動建商表現，REITs表現亦回暖。

後市來看，在美國經濟復甦態勢延續下，不動產需求有望持續回溫，先前受疫情影響較深的飯店、購物中心、區域型商場REITs有望持續修復估值，此外，承租狀況向好，租金衰退幅度改善下，公寓型REITs亦可望有所表現。

李鈺涵指出，從收益角度來看，雖然短期公債殖利率上揚，但現階段美國REITs利差優於疫情前，仍具備吸引力，可望持續吸引外部資金配置，就REITs的類型來看，除可望受惠於景氣修復、回補低估值趨勢的次產業外。中長期電商消費盛行、5G建設及發展如火如荼，具備結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現持續看好，建議以美國地產ETF來參與，一舉掌握不同類型REITs次產業投資契機。

(工商 )