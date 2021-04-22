因COVID-19疫情擴大，日本可能採取新的限制措施，以緩解市場對全球經濟復甦的擔憂，吸引新的一輪買盤進場，大阪和上海天然橡膠同步強勁反彈。

周四(4/22)截至台北時間11:40止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨大漲4.9日圓，報每公斤238.1日圓，較開盤大漲逾2%，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨大漲210元人民幣，報每噸13800元人民幣，較昨日收盤上漲1.5%。(商品行情網)

(時報資訊)