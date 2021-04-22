《商情》逢低買進 日本橡膠強彈2％ 12:002021/04/22 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因COVID-19疫情擴大，日本可能採取新的限制措施，以緩解市場對全球經濟復甦的擔憂，吸引新的一輪買盤進場，大阪和上海天然橡膠同步強勁反彈。 周四(4/22)截至台北時間11:40止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨大漲4.9日圓，報每公斤238.1日圓，較開盤大漲逾2%，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨大漲210元人民幣，報每噸13800元人民幣，較昨日收盤上漲1.5%。(商品行情網) 《商情》美元走軟 紐約期棉漲逾1％ 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油漲逾2％ (時報資訊) #天然橡膠 #期貨 #大漲 #日圓 #大阪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求緩減 亞洲天然橡膠全跌 10:012021/04/22 財經 《期貨》三大期指全面開高 5月台指期漲123點 09:102021/04/22 財經 《晨間解盤》10日線為短撐(日盛投顧提供) 09:262021/04/22 財經 《國際油價》庫存增加 原油期貨跌近2％ 09:442021/04/22 財經 美股走強 台股早盤站上新高17,4010點 09:192021/04/22 財經 《其他股》蜜月甜翻 志強首上市強悍 10:352021/04/22 財經 《商情》出貨量增 BDI指數創近10年新高 09:442021/04/22 財經 《晨間解盤》強者恆強 落後補漲(倫元投顧提供) 08:532021/04/22 財經 全球疫情反彈 25-59歲確診大增 04:102021/04/22 生活新聞 新聞透視》碰到日本集體理盲 台灣的悲哀 04:102021/04/22 焦點要聞 8周內須2針 大陸已施打2億劑疫苗 04:102021/04/22 產業財經 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 台股豬羊變色 指數創新高後翻黑收盤下跌105點 爆6448億新天量 - 要聞 台股將爆逾六千億元天量 黑十字日K線 - 財經 - 工商 打炒房！政院明拍板低價屋免稅個人限三戶 法人排除適用 - 財經 中鋼、長榮噴漲沒跟到？專家曝2檔傳產等你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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