車主維權事件在官方大動作介入後，大陸特斯拉持續退讓，21日深夜宣布將配合監管，提供相關行車數據供官方指定的權威機構鑑定，並負擔費用。但有車主認為這起風波背後是「借題發揮」。

根據央視新聞報導，特斯拉車主19日在上海車展維權一事持續發酵，河南省鄭州市鄭東新區市場監督管理局昨天火速要求特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司，立即出具事故前半小時完整行車數據。

官方出手後，大陸特斯拉也「從善如流」，在21日深夜於官方微博發出聲明表示，將會全力配合，提供相關數據給消費者與相關機構驗證。

據大陸特斯拉聲明的內容，已於21日下午與鄭州市市場監督管理局聯繫並彙報相關情況，並在維護消費者權益的前提下，提供事發前半小時的車輛原始資料給協力廠商鑒定機構、政府指定的技術監管部門，或消費者本人。

聲明並稱，希望能盡早展開鑑定、還原真相，一切衍生的鑑定費用將由大陸特斯拉全額承擔，並承諾無論檢測結果如何，都願意接受。

大陸特斯拉在3天內連發兩份聲明，均表示願意配合官方相關政策，一改事發之初的強硬，而採溫和應對，外界解讀，特斯拉藉由退讓與服從安撫大陸消費者與相關機構，降低對市場的衝擊。

於此同時，先前以強勢態度回應維權風波的大陸特斯拉副總裁陶琳，21日臨時缺席原訂參加博鰲論壇的「打造安全可控的產業鏈供應鏈」分論壇，也被認為是特斯拉應對公關危機的一部分。大陸有輿論認為，陶琳的職務可能受到這起風波的影響。

事件從19日爆發以來，大陸網友的態度也壁壘分明，有人以「用戶的利益高於一切，但是不能高過車頂」，諷刺特斯拉以粗暴手段處理「車主站上車頂維權」的事件；也有人不滿兩份聲明都在深夜發布，稱「大陸特斯拉是在過美國時間嗎？」

不過也有車主支持特斯拉並為其叫屈，「特斯拉怎麼就不了解大陸市場」，認為這起事件是有人「藉題發揮」、「會吵的有糖吃」；另外也有人提到，因為大陸要發展電動車項目，因此要挫挫外國企業的威風。1100422

(中央社)