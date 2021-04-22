中部水情吃緊，實施「供五限二」限水措施，呼籲節約用水，繼台中市大里區多處自來水管線爆管，昨天又傳出潭子區中山路段自來水管線大量冒水數十分鐘，民眾眼見珍貴的水源嘩啦啦流掉，大罵「太浪費了」。自來水公司第四區處副處長林義雄今天澄清表示，大里區部分是老舊自來水塑膠管線破管所致，目前正進行了解，若造成民眾損失將協調賠償；另潭子區部分是復水作業時，管線壓力帶出水管內水源所致，約10至20分鐘就停止了。
中部地區分兩區實施「供五限二」限水措施已有三周，台中市大里區在國光路、德芳南路及大明路等路段相繼傳出爆管，上周中興路自來水管線也出現爆管，大量水源湧入民宅及店家的地下室及店面，商家措手不及，造成貨物大泡水；昨天下午4時許，在潭子區中山路的矽品公司門口附近，出現自來水大量冒流，民眾見狀大罵「太浪費了」。
林義雄對此表示，大里區部分是因管線老舊爆管，80年代的塑膠管線使用年限約僅20年，在承受地震、壓力等因素容易產生爆管，先後緊急派人前往修復，並進行了解若造成民眾損失，將進一步協調賠償事宜。
林義雄指出，潭子區部分的漏水是在停水後進行復水作業時，要先排出水管內的空氣，但過程中會因壓力帶出尚留在水管內的水，約在10至20分鐘內，就會自動停止。
(中時 )
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