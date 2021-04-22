每個人經營愛情的方式都不一樣，星座運勢網站「醬子聊星座」分享，獅子座、金牛座、巨蟹座非常寵愛另一半，和他們談戀愛非常甜蜜，若能夠踏入婚姻會幸福一生。

▍1.獅子座

獅子愛上一個人，他會掏心掏肺的對你好，會讓你覺得自己就是全世界最幸福的，他們就像是一隻寵物在撒嬌，每天都要黏著你，願意把自己的一切都獻給你。獅子愛上一個人後很專情，溫柔的一面只會在愛人面前展現，有些人覺得獅子座太霸道，只要自己決定了就非得這樣，不允許別人有意見，其實這僅僅是一小部分的獅子，大部分獅子在戀愛中，那濃濃的霸氣中還夾雜著溫柔。

▍2.金牛座

提起金牛，很多人總是想起固執、愛鑽牛角尖、呆板木訥這些形容詞，其實這都是很片面的解釋，在很多星座排行中，戀愛最專情、最有潛力、最佳伴侶都是非金牛莫屬，金牛是黃道十二宮的第二宮，性格沉穩靜謐，金牛座很會替別人著想，留心觀察每一處細節，可能是你的一句話、一個眼神，他都能很快領會其中的含義，貼心地照顧好你的情緒，愛都展現在細節處。與金牛座在一起，除了戀人之外，更像是朋友和親人，相互扶持，體貼關懷，共度平凡而溫暖的一生。

▍3.巨蟹座

巨蟹身上就帶著一種想讓人親近的感覺，在生活中，只要巨蟹能想到的，都會把你照顧得妥妥帖帖，不愧是居家旅行必備良品。十二星座中，大概只有巨蟹座才能將戀愛時的不安全感和分開後的多愁善感，那種最細微的情感變化，最深處的內心戲淋漓盡致地表達出來。 巨蟹表面看似一副無所謂的樣子，骨子裡卻刻滿了對愛的深情，那些說巨蟹懶散的人是因為他沒有見過巨蟹愛上一個人時的樣子，他表現懶散是用來應付那些無關緊要的人，而巨蟹的愛則是全部留給他最在乎的人。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)