行政院會今拍板「跟蹤騷擾防制法」草案，明定8類跟蹤騷擾行為態樣，跟蹤騷擾行為就是犯罪，得處3年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金，如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑或併科50萬元以下罰金。內政部原核報行政院施行日期為立法後一年，行政院長蘇貞昌認為新法上路刻不容緩，徵詢內政部及法務部意見後，裁示修法通過公布6個月內施行。

蘇貞昌今在行政院會中表示，跟蹤騷擾行為是嚴重暴力，近期社會事件與跟蹤騷擾有關，各界期盼加入立法防治，參考婦女團體及國外法令，把跟騷行為入罪化；內政部原規畫該法修正後要有1年施行準備期，但修法施行刻不容緩，應該讓制度盡速上路，蘇揆裁示該法修正公布後6個月內施行。

草案明定8類跟蹤或騷擾的樣態，主要聚焦防治性別暴力，包含監視、觀察知悉他人行蹤、盯哨守候尾隨，或以其他類似方法接近特定人住所居所學校工作，場所；對特定人警告威脅嘲弄辱罵或其他相類似行為；利用電子通訊設備、網際網路等干擾行為，例如持續打無聲電話。

內政部表示，犯跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役、科或併科新台幣30萬元以下罰金，屬於告訴乃論；但犯者攜帶凶器或危險物品，視為加重跟騷最，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬以下罰金，此為非告訴乃論。

為保護受害人安全，導入保護機制，警察公權力受理報案後將及時介入處理，以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；法院認為行為人有反覆實行之疑慮者，得預防性羈押。

(中時 )