日月潭水位直降 水社碼頭23日起停航 12:112021/04/22 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日月潭水位直降，水社碼頭23日起停航。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日月潭水位直降，水社碼頭23日起停航。（廖志晃攝） 日月潭水位持續下降，日管處副處長廖錫標表示，考量引橋過度傾斜，碼頭也有受損，影響遊客安全，決定自23日開始，封閉水社碼頭，遊艇停止航行；伊達邵碼頭則仍開放搭遊艇遊湖。 公費新冠疫苗 擴大25萬人 包含警察、憲兵等，社福移工也入列 泳池洗車業 26日起停止供水 (中時 ) #水社碼頭 #日管處 #日月潭 #水位 #停航 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 靠預防性注射 血友病患重拾人生 04:102021/04/22 地方新聞 台南26日起3類營業場所停水 勞工薪不得低於2.4萬 11:572021/04/22 生活 日本擬23日第3度發布緊急事態 含大阪東京4府縣 10:062021/04/22 國際 王美花重申5月前不會供4停3 04:102021/04/22 焦點要聞 3生肖4／22起獲金豬協助 一鳴驚人大發橫財 09:302021/04/22 運勢 新冠疫苗造成血栓 AZ占9成 04:102021/04/22 生活新聞 《台北股市》盤中焦點股：第一銅、中鋼、農林、金益鼎、南紡、彩晶 10:012021/04/22 財經 接種創新低 明開放警察看護施打 04:102021/04/22 生活新聞 《科技》蘋果i12新色30日開賣 電信業盼可助攻拚5G 08:022021/04/22 財經 台中世界蘭展 4／24起雲端綻放 04:102021/04/22 地方新聞 台灣梧桐弦樂團4／25用音樂做公益 以樂會友 08:562021/04/22 生活 生活熱門新聞 舒力基外圍水氣移入 5縣市晚上準備迎降雨 - 生活 「小尺度對流」要來了 周日起全台連雨3天 - 生活 尪上午登記下午就落跑 24歲女月領7千買奶粉養女：餓了就喝水 - 生活 光華商場紅到全世界！這一幕老外一看驚呆：我想搬來台灣 - 生活 德基水庫終於下雨了 上午連飄細雨果農歡呼：聽見雨聲真好 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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