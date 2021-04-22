日月潭水位直降，水社碼頭23日起停航。（廖志晃攝）

日月潭水位持續下降，日管處副處長廖錫標表示，考量引橋過度傾斜，碼頭也有受損，影響遊客安全，決定自23日開始，封閉水社碼頭，遊艇停止航行；伊達邵碼頭則仍開放搭遊艇遊湖。

(中時 )