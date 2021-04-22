立委王定宇今年「事多」，不僅在3月爆發分租爭議，本月服務處又遭人潑漆，而3月中還被抓包109年財產申報傳出與108年一模一樣，引發爭議。根據監察院今(22)天公布最新一期廉政專刊顯示，王定宇已更正存款為新台幣238萬餘元、有價證券192萬餘元。

王定宇在今年3月爆發分租風波時，意外被揭露他在監察院的財產申報資料中，連續兩年的多項資料，和去年3月公布的數字一模一樣；對此，王定宇曾表示該資訊為監察院誤植。

但對於該「誤植」的說法，監察院在3月11日發布新聞稿反駁，表示「本院並無誤植情形」，而王定宇再度澄清，是申報人員誤觸資料，非監察院的問題。

監察院3月公布的第171期廉政專刊，王定宇109年申報存款189萬餘元、有價證券193萬餘元、8筆保險等，與108年申報資料相同；而在今日出版的第173期廉政專刊中顯示，王定宇更正存款為238萬餘元、有價證券192萬餘元、保險8筆；其中保單雖維持8筆，但王名下保單刪除1筆，新增一筆妻子李淑吟的保單。

(中時新聞網)