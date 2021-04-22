美國景氣正向及金融股財報亮麗，提振市場樂觀情緒，展望超級財報週，根據Factset統計，史坦普500大企業已有9％公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為81％及84％，第一季獲利預估成長30.2％，將是2010年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的15.8％及3月底預估的23.8％上調，若實際財報及財測展望優於預期，有望帶動美股續創新高。

富蘭克林證券投顧建議，目前無須預設高點，以免太早出場而錯失漲幅，可透過美國平衡型基金為核心，股票布局採取創新成長及價值補漲兼備的策略，網羅類股輪動機會，著眼生技股自2月中旬以來的波段跌幅，已接近滿足點，反彈且吸引資金回流，空手者可留意操作機會。另美國經濟復甦預期，有助提振亞洲國家出口前景，已率先印證在大陸、南韓、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能，有利分批加碼新興亞洲及大中華股票型基金，或以新興市場平衡型基金參與。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，通貨膨脹的變化主要由需求驅動，看好實體資產的表現，受通膨保護的債券吸引力上升。目前仍然有很多高質量的公司，具有良好的股利增長潛力，挑戰在於精選投資企業，儘管去年成長、動能型股的表現優於價值和景氣循環類股，但應以更有投資紀律的方法，評估各方面的潛在影響，尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，就像今年初所看到的，併購活動仍是生技產業的主要驅動力，因中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健，且有強化產品線帶動成長的需求，預期將看到更多併購活動。雖然最近有關藥價改革的討論，再次引起市場擔憂，加劇3月拋售，但藥物定價並非拜登競選時的主要政策，將可能在應對疫情中退居二線。

(工商 )