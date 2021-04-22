沒想到有段時間沒出差錯的最後兩分鐘裁判報告，這下子又出來搶戲了！聯盟22日公布21日快艇與拓荒者之戰最後兩分鐘裁判報告，坦承唯一的裁判誤判，就是快艇後衛保羅喬治最後4.8秒製造麥科倫防守犯規，問題是快艇就靠保羅這兩罰逆轉贏球。

根據聯盟公布21日這場比賽最後兩分鐘的裁判報告，這個最後4.8秒的誤判，是唯一出現的錯誤判決，因為當時保羅喬治跟麥科倫的身體接觸，麥科倫並未真正影響到喬治的速度、敏捷、平衡與節奏，所以喬治根本不應該擁有兩罰機會。

可是這個誤判還是成為整場比賽最關鍵的吹判，因為快艇就靠保羅喬治最後4.8秒兩罰俱中，終場113比112氣走拓荒者，假如當時裁判正確吹判，快艇還不一定可以取得超前優勢，等於這場比賽完全被裁判「做」掉，拓荒者輸得夠冤枉。

只是就算聯盟裁判報告承認錯誤，卻已經沒有辦法更改比賽結果，拓荒者只能黯然接受自己莫名其妙被做掉的結局，或許這也是所謂的大市場球隊跟小市場球隊之間的差異，往往到了關鍵時刻，某些球隊總是特別受到裁判「照顧」，這也怪不了誰。

(中時 )