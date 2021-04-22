李千那月初鬆口認愛是元介，未料才相隔短短一週，就遭男方突拋分手震撼彈，戀情火速告終，事隔一週她似乎走出情變，在Instagram貼出開高衩造型入鏡的照片，更強調為了符合攝影師指令擺出許多姿勢，讓她坦言：「太難了」。

李千那在「被分手」後神隱7天，首度更新Instagram貼文，只見她身穿一襲深色長洋裝入鏡，戴上長條形耳環和項鍊，為她增添些許貴氣感，合身剪裁凸顯出纖細水蛇腰之外，U型領口更是襯托出銷魂鎖骨，此外更罕見破尺度，將裙襬側邊開高衩直逼大腿根部，大方展露一雙修長白皙美腿，讓人看的是血脈賁張。

此外，李千那在限時動態分享拍照花絮，只見為了達到攝影師要求的指令，可以說是吃盡苦頭，忍不住直呼：「太難了」，不過一系列美照也獲得粉絲讚賞，紛紛留言：「根本是仙女下凡，太美了」、「不僅美艷還略帶有點小性感、「跨越新路線，根本是美到不行」。

李千那3月底被直擊與是元介熱戀，月初才在活動上大方認愛，未料不到一週卻無預警遭是元介宣告情變，男方表示2人被偷拍後，感情就遭到外界關注，相處時不像當初在一起的單純快樂，也逐漸感到壓力，對此，李千那經紀人回應：「我們也是剛剛經由媒體朋友告知，才知道這件事，我會先了解一下狀況，謝謝關心。」等同於無預警遭到分手。

(中時新聞網)