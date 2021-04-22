台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨發臉書爆料，指柯文哲很在乎「那個人」常到台北參加活動，卻不會被罵「無心市政」，外界質疑某人就是桃園市長鄭文燦或基隆市長林右昌。柯今早堵訪時未正面回應，面對鄭文燦今日又上台北一事，柯則「呵！呵！呵！」，隨即喊「唉唷，唉唷」離去。

陳佩琪21日於臉書上提及，柯文哲時常問她的問題非健保漲價，而是「佩琪啊，『這個人』時常來台北參加活動， 我也常遇到他 ，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」她無奈的寫下「呵呵，理由一樣！」前桃園市議員王浩宇也咬定陳暗指鄭文燦，也有人猜測是林右昌。

柯文哲今早出席大安區里長座談，被追問此事皆避而不談，但被問到鄭文燦今早又北上出席活動時，便大笑3聲「呵！呵！呵！」，隨即喊「唉唷，唉唷」離去。

此外，由於近日出現大批黑衣人前往松山警分局，不僅追打警官還破壞電腦，柯文哲被媒體追問是否認為此事太誇張，柯簡短回說「當然。」

(中時 )