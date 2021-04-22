37歲港星「苟姑娘」苟芸慧曾與天王郭富城有一段情，也因長相神似林熙蕾，被封為「港版林熙蕾」。2018年她嫁給「錫礦大王」後代、賽車手男友陸漢洋。今(22日)港媒報導，近日苟芸慧剛從加拿大回香港接受隔離，沒想到在飯店休息時不慎撞傷頭，血流如注送醫，由於傷口靠近眼睛，一度傳出有失明風險，幸好送醫包紮後已無大礙。

苟芸慧小時候曾在台灣就讀小學，10歲時才移民到加拿大多倫多，2009年她參加國際中華小姐比賽獲得冠軍，從此踏入演藝圈。她曾與郭富城傳交往，還被指是郭富城與熊黛林之間的第三者，苟芸慧當年被問此事委屈落淚，也傳出郭富城隔空安慰她，「清者自清，但我跟她真的不是很熟，對她很不好意思」。

苟芸慧、陸漢洋近年忙拚生子。（圖／翻攝自joyfulck IG）

苟芸慧先前與鍾嘉欣、李亞男、王君馨、岑麗香因宗教信仰，被外界封為「處女黨」，2018年苟芸慧嫁給陸漢洋後，晉升為貴婦一族，近年苟芸慧為拚生子凍卵，多次傳出發福，去年8月被爆她身體還沒恢復就急忙投入工作，某日上午自己出門慢跑，期間頭暈冒冷汗，回家後呼吸困難、差點休克，醫生指她幸好及時送醫，否則真有生命危險可能。

據《東網》報導，苟芸慧先前到加拿大探望親人，最近在飯店接受隔離，傳出頭受傷送醫，求證她本人，苟芸慧無奈說前兩天遇到生理期，她躺在床上看iPad時突然頭暈，被平板砸傷眼角，就送醫治療，又因苟芸慧正在隔離期間，醫院特別做足防疫措施接她到醫院，傷口很深，但幸好沒傷到眼睛，陸漢洋也說很心疼太太受傷，問他為何沒陪苟芸慧回加拿大？他稱妻子那時候想念家人，但陸漢洋工作纏身，才只好讓苟芸慧獨自返家探親。

(中時新聞網)