特斯拉法務部副總裁暨代理總法律顧問普雷斯科特（Al Prescott）已經離開這家電動車與再生能源公司，並加入光學雷達（LiDAR）新創公司Luminar。

Luminar去年底透過與空殼公司Gores Metropoulos的併購案在那斯達克市場上市。受到新人事案的消息激勵，Luminar周三股價飆升15.22%，收在18.93美元。特斯拉不受該消息影響，終場仍上漲3.50%，為744.12美元。

普雷斯科特此舉引發高度關注，因為特斯拉執行長馬斯克長期以來一直堅持光達技術過於昂貴，且對自動駕駛車的開發也並非必要。普雷斯科特跳槽Luminar，形同對光達技術的一種「背書」。

普雷斯科特之後將在Luminar擔任法務長一職。他在聲明中表示，Luminar擁有開創性的重要安全技術，將為未來的自動駕駛技術帶來支持。作為一個將職場生涯奉獻於汽車安全和創新的人，我期待能幫助Luminar提升到新層次，並完成強化交通運輸安全的使命。

消息人士透露，目前特斯拉法務部主管貝里（Bill Berry）料將領導特斯拉該部門，但不會接手總法律顧問一職。貝里在2020年10月加入特斯拉，此前則在谷歌任職。

此外，Luminar亦宣布聘請新的投資人關係部門副總裁坎貝爾（Trey Campbell）。坎貝爾在跳槽到Luminar之前，曾在半導體巨頭英特爾擔任相同職位。英特爾旗下自動駕駛部門Mobileye是Luminar的合作夥伴。

(時報資訊)