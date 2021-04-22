完整接種疫苗仍會染上新冠肺炎，昨（21）日公開的美國研究發現，400多名完整接種莫德納、BNT疫苗的志願者中，只有2人感染新冠肺炎，染疫機率約為0.5%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市洛克斐勒大學（Rockefeller University）的研究團隊昨日在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）刊登最新研究成果，417名完整接種2劑莫德納（Moderna）或BNT/輝瑞疫苗的志願者中，只有2人感染新冠肺炎，染疫機率約為0.5%。

研究指出，突破疫苗防護網的病毒主要是變種新冠，其中一名患者身上驗出的變種病毒帶有「E484K」變異，最初這種變異來自於南非變種病毒株「B.1.351」。「E484K」被稱為「逃逸突變體」（escape mutant），因為它能脫逃疫苗產生的部份抗體。另外2名患者身上也都發現「D614G」變異。

2名患者都是健康女性，其中51歲患者是在2月19日接種第2劑莫德納疫苗，19天後於3月10日確診新冠肺炎，並且有症狀。

第2名65歲患者於2月9日接種第2劑BNT/輝瑞疫苗，她未接種疫苗的丈夫於3月3日確診，幾天後女子也出現症狀，並在同月17日確診。

研究人員指出，原本就預期會有受試者確診，因為新冠疫苗並非100%有效，強調研究結果並非要降低接種疫苗的重要性，建議應該研發第3劑追加疫苗，對抗變種新冠。

美國CDC指出，病毒「突破」疫苗案例主要發生在女性。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）上周表示，目前全美一共有超過8,400萬人完整接種新冠疫苗，至今不到6,000人接種疫苗後仍染疫。

CDC表示，病毒「突破」案例發生在各年齡層，不過60歲以上長者略多，約佔40%，女性佔比也較高，當中29%為無症狀患者。

此外，據美媒CNBC報導，研發BNT疫苗的德國BioNTech共同創辦人杜勒齊（Ozlem Tureci）昨日表示，科學家預期疫苗為人體建立的免疫力會隨時間下降，民眾很可能必須再加打第3劑疫苗，未來每年可能也必須接種疫苗，就像流感。

(中時新聞網)