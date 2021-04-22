台灣正式進入高解析音樂串流時代！聲音社群品牌 KKBOX 繼 2020 年底推出全台第一個 Hi-Fi 無損音質服務後，今(22)日宣布高解析音質格式「Hi-Res」上線，提供24bit / 48kHz、24bit / 96kHz 或 24bit / 192kHz FLAC 檔案，讓音樂串流服務的音質超越 CD 格式，音樂愛好者可以方便體驗到最純粹真實的原音，同時 KKBOX 更攜手台灣音響雜誌龍頭「音響論壇」及「新視聽」，特別請到音響教父 劉漢盛，以及專業編輯們將多年鑑賞音樂的經驗與精華以歌單策展方式呈現，讓 KKBOX Hi-Fi 無損音質服務，有專業內容打根基。

隨著2020年底 Hi-Fi 無損音質服務推出，KKBOX 從用戶行為中觀察到一些趨勢，2020年試用申請上線至今吸引超過 20 萬用戶申請體驗，方案上線後持續吸引用戶訂閱，平均每個月申辦無損方案會員數皆以 80% 的速度成長。觀察付費用戶的使用趨勢，男女比例為 8：2，顯示男性對於音質及訊源較為在意，其中佔最大比例的年齡區間為 26 - 30 歲，打破一般認為熟齡對於音質較講究的印象。KKBOX有高達 30% 無損音質付費用戶，先前並非 KKBOX 付費會員，顯見現代人選擇音樂串流平台，也更重視音質表現，而用戶最愛透過無損音質享受的曲風前三名分別為：西洋、華語與韓語流行。

KKBOX 音樂事業群總經理 黃嘉宏表示：「2020年 KKBOX 搶先全台 Hi-Fi 無損音質服務，受到用戶熱烈迴響，也獲得音樂產業支持鼓勵。KKBOX 相信每一種聲音都有啟發人心的力量，好音質讓聲音更動人。」他指出公司團隊短時間內升級服務，進一步支援超越 CD 格式的 Hi-Res 高解析音質，為了讓更多樂迷都能享受高解析音樂，加值不加價的方案價格，有助於推動用戶選購更好的播放設備來使用 KKBOX Hi-Fi 無損音質服務，進而帶動硬體的消費需求。

KKBOX 支援 Hi-Fi 歌曲超過 4,000萬首、 Hi-Res 歌曲超過 300萬首，且仍持續增加中，此次與台灣音響雜誌龍頭「音響論壇」及「新視聽」合作，希望可以透過歌單策展形式，讓有興趣的用戶可以透過精選過的曲風或主題，更加了解該怎麼享受無損音質帶來的真實細膩體驗。其中被發燒友譽為台灣音響界教父級人物的音響論壇總編輯 劉漢盛，將自己珍藏的無損音樂整理在「劉漢盛極致推薦歌單」、音響論壇主編 陶忠豪也將最適合享受無損魅力的古典樂整理成「陶忠豪的古典弦樂私房歌單」，而音響論壇與新視聽兩本雜誌編輯群也分別推出「音響論壇發燒評測金曲」及「新視聽瘋耳機編輯選曲」 。

KKBOX 攜手台灣音響雜誌龍頭「音響論壇」及「新視聽」，特別請到音響教父 劉漢盛與專業編輯們精選出適合以無損音質細細品嚐的歌曲，匯集成發燒歌單，獨家分享給 KKBOX 。（ KKBOX提供／黃慧雯台北傳真）

劉漢盛 總編輯表示：「我們相當支持 KKBOX 提供無損音質服務，過去台灣樂迷只能翻牆訂閱或屈就 320K 壓縮的國外串流服務，現在不必捨近求遠，透過 KKBOX 就能享受超越 CD音質的 Hi-Res 音樂。目前 KKBOX 無損曲庫已經相當豐富，其中不乏很多錄音品質極佳的古典、爵士發燒專輯，同時還有國外服務缺少的華語、台語、日語及韓語歌曲，可以說是發燒友補足音樂曲庫最佳選擇。為了讓更多人能夠聽見這些好音樂，音響論壇與新視聽特別跟 KKBOX 合作，精選出適合以無損音質細細品嚐的歌曲，匯集成發燒歌單，獨家分享給 KKBOX 用戶。」

在方案部分，支援高解析音質 Hi-Res 的方案價格與先前 Hi-Fi 無損音質服務一樣是 每月NT$ 299，因此只要用戶升級「KKBOX Hi-Fi 無損音質」就可以同時享受 Hi-Fi 與 Hi-Res 兩種格式。Android 與 iOS 系統、桌機與網頁版本皆可支援 Hi-Res 播放，在雲端投放部分，用戶也可藉由 Chromecast 投放至音響系統，透過高級音響品味 Hi-Res 帶來的細膩音樂饗宴。

現在只要註冊 KKBOX 的新用戶都能免費體驗 Hi-Fi / Hi-Res 無損音質 14天，此外，在 4/23-5/23 期間 KKBOX 訂閱會員也能用 KK Points 2 點兌換 Hi-Fi / Hi-Res 無損音質免費體驗 30 天。

(科技)