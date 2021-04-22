根據《DJ Folk》說法，轟動武林的聯盟新秀錫安威廉森(Zion Williamson)將推出Air Jordan個人簽名鞋款，也即將在2021年上市，自從錫安威廉森於2019年7月與Jordan Brand正式簽約以來，他都有持續穿著Air Jordan 34在場上亮相，而之後還獲得了自己的球員專屬配色。
經過外界很多預期和猜測，Jordan Brand昨天正式推出錫安威廉森第一雙簽名鞋款，與傳聞中的「Z Code」名稱不同，該鞋款實際上被稱為「Zion 1」。設計師希望打造一雙讓他在球場上靈活運用身材的鞋，同時突顯他的個人特色。鞋子本身是中筒款式，前腳和後腳跟由中間的「Z」字樣設計隔開。此外Air Strobel和Zoom Air緩衝設計被安置在鞋的中底內，提供鞋身額外的保護。
「我們知道，錫安威廉森鞋子外觀主要靈感之一是超級英雄盔甲，但當我們想到可以清楚從鞋中聯想到的圖案或符號時，『Z』這個字對我們來說就非常有意義。」Jordan Sport設計師Vianney de Montgolfier說道。「這是一個代表速度的字母，它是力量的來源，沒有其他字母能比這個更好了！」
Jordan Zion 1將於4月23日在Jordan Brand零售商以「Gen Zion」配色發佈。「ZNA」配色將於5月5日發佈，隨後在5月19日發佈「Noah」外觀，5月26日則發佈「Marion」款配色，喜歡錫安威廉森的球迷們敬請期待！
(中時新聞網)
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