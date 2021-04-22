大陸女星劉亦菲以高顏值和清新氣質，而擁「神仙姐姐」的美名，不過她也因為拍戲受傷，讓劉亦菲年僅33歲就有頸椎不適的老毛病，劉亦菲今（22日）凌晨還曬出針灸照，只見她頸椎插滿長針，劉亦菲還發文寫下：「希望盡快做回一條好漢」，畫面讓人看了心疼不已。

劉亦菲15歲就出道，接連在古裝劇《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》闖出知名度，劉亦菲不論是拍武打戲、吊鋼絲、泡冷水等，她敬業不使用替身，不過也因此留下頸椎受傷的困擾，劉亦菲今凌晨就在微博曬出針灸照，只見她坐在健身器上、頭靠紅色枕頭，由一位中年男子為劉亦菲針灸，她頸椎插滿長針，畫面看了怵目驚心。

劉亦菲微博全文。（圖／取材自劉亦菲微博）

同時，劉亦菲也寫下：「謝謝馮主任 希望盡快做回一條好漢」，最後還貼出淚眼汪汪的貼圖，發文看了讓人心疼不已。劉亦菲年僅33歲就受頸椎受傷所苦，細心粉絲就提到，劉亦菲近期都帶著披肩，就擔心是否頸椎舊傷復發，未料劉亦菲今天就曬出針灸照，傷勢讓外界都很憂心。

儘管劉亦菲因拍戲留下病痛，不過她也曾表示，自己一張椅子用了18年還捨不得丟，除了用習慣之外，一方面是劉亦菲頸椎不好，拍戲常要頂著很重的古裝頭，而她的椅子剛好能讓頸椎靠著、進而釋放壓力，加上椅子很輕、質感也很好，因為成為劉亦菲的愛用小物。

(中時新聞網)