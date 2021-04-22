長期深耕家庭市場，提倡親子以共讀的方式陪伴、快樂成長，並每月推出不同主題的雙語讀本，讓親子一起享用美食，同時體驗美好共讀時光。

麥當勞攜手家扶基金會，響應4月23日世界閱讀日，提供超過6000冊雙語讀本，給家扶基金會全台各地受扶助的學童，並由社工老師帶領孩子共讀。據家扶基金會2020年「弱勢兒少學習資源調查」，超過6成的偏鄉弱勢兒少，家中課外讀物僅有10本以下，課外讀物資源相對不足。

家扶也感謝麥當勞提供雙語讀本，藉由各地書屋辦理共讀課程，讓更多孩子感受共讀樂趣，麥當勞雙語讀本將陸續提供到全台22所家扶中心，及1家育幼院，家扶也預計開設近30堂共讀活動，將有超過1800位孩子可以擁有自己的雙語讀本。

麥當勞雙語讀本4月起全新系列《迷你偵探家族》，由《馴龍高手》作者、英國暢銷作家Cressida Cowell獨家創作，以生動的故事搭配豐富插畫，並增加互動小遊戲，購買89元Happy Meal即可享雙語讀本1本。

(中時 )