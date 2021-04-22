PCB廠-尖點(8021)自結第1季稅後盈餘為9200萬元，年成長329%，單季每股盈餘為0.65元，由於PCB鑽針及鑽孔服務需求強勁，尖點也積極擴產因應客戶需求，尖點預估，今年鑽針及鑽孔服務兩大核心業務可望持續成長，歐系外資認為尖點是PCB升級週期中受益者，將尖點目標價上調至50元。

5G基站、網通設備及5G手機相關需求進入高成長，帶動高階5G鑽針用量大增，且半導體產業需求強勁，IC載板產能吃緊，致使機械鑽孔自去年下半年開始呈現供不應求，尖點業績也自去年下半年一路走高，今年第1季獲利亦表現亮眼。

尖點自結第1季合併營收為7.79億元，年成長30.41%，稅前盈餘為1.41億元，年成長318%，稅後盈餘為9200萬元，年成長329%，單季每股盈餘為0.65元，優於市場預期。

為因應客戶需求，尖點去年以既有設備進行鑽針製程去瓶頸產能提升專案，目前鑽針產能已由2100萬支提升至2300萬支，增加約10%產能；在鑽孔服務部分，公司自2018年到去年上半年縮減虧損廠區規模約20%，但現有整體可貢獻鑽孔機台數已回到之前規模，今年也配合客戶進行擴產計畫，繼續聚焦鑽針及鑽孔服務，尖點預估，鑽針及鑽孔服務兩大核心業務可望持續成長。

歐系外資最新報告指出，尖點第1季獲利表現優於預期，有鑑於PCB更高密度及更大面積多層板趨勢，以及PCB廠積極擴產，我們認為尖點是PCB升級週期中的潛在受惠者，我們將尖點2021年/2022年EPS上調19%到28%，給予尖點「優於大盤表現」評等，目標價由37元上調至50元，激勵尖點盤中股價強勢走高。

(時報資訊)