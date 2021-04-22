英國金融科技(FinTech)新創Revolut周四表示，將在印度子公司新招聘300名員工，並展開數百萬英鎊的投資，作為全球擴張的努力之一。

該數位銀行App公司表示，已經任命Lendingkart和Via.com前高層Paroma Chatterjee為該公司印度執行長。Revolut在人力資源、財務、行銷和其他部門廣泛招聘人才，以支援印度子公司的營運。

Revolut在今年初的一輪融資籌資5億美元，估值來到55億美元；目前公司尋求新的融資，估值可能翻倍。

Revolut在2015年由瑞士信貸交易員Nik Storonsky和軟體開發專家Vladyslav Yatsenko共同創辦。公司目前吸引超過1500萬名個人客戶，其產品包括貨幣兌換、簽帳金融卡、股票交易。

另外該公司在三月宣布，已經為申請美國銀行執照跨出第一步，並且正在超過50個國家提供服務。

(時報資訊)