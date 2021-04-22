IC載板及半導體相關需求強勁，絕緣材料廠-鉅橡(8074)今年營運可望旺到年底，鉅橡表示，由於客戶需求暢旺，預估年底前訂單都是滿的，加上子公司美耐板訂單暢旺，今年可望貢獻獲利，整體營運看起來很樂觀，今年獲利可望較去年大躍進。

鉅橡今天舉行股東會，通過109年度財報，並完成董監事改選，鉅橡深耕PCB製程墊板及電木板20餘年，營運一直很穩健，由於美耐板製程與墊材製程約有80%相似，且美耐板產品平均毛利率高於PCB製程相關墊材，公司於7年前開始跨入配方及製程與電木板相近的美耐板，並在6年前成立「鉅莊企業」，初期以自有品牌「多娜彩」系列進軍國內建材市場，去年再因應市場需求，推出「LAVI樂維」品牌，搶攻高端美耐板商用建材市場，在產品逐漸完善下，鉅莊企業去年已順利達到損平。

受惠5G及半導體相關應用高度成長，且居家辦公需求維持強勁，帶動消費性電子，5G手機、平板、NB與穿戴式裝置高階產品的出貨比重，推升墊板、電木板的出貨量大幅成長，鉅橡3月合併營收1.21億元，年增率6.47%，累計第1季合併營收達3.41億元，年增率19.14%，法人預估，鉅橡第1季獲利可望較去年同期倍增。

鉅橡表示，隨著IC載板在線路上更加細線化，PCB耗材需求增加，挾PCB製程墊材市佔率高達90%，公司目前產能吃緊，並於4月啟動高階產品價格調漲，預估第2季墊板與電木板出貨及業績均可望優於第1季。

在鉅莊部分，受惠於房地產景氣回升，目前美耐板訂單也是滿滿，預估今年鉅莊可望開始獲利，對鉅橡未來營運亦是加分。

鉅橡表示，目前國外載板客戶訂單已排到年底，半導體相關訂單亦已達第3季，預估年底前訂單都是滿的，加上子公司美耐板接單暢旺，今年可望貢獻獲利，整體營運看起來很樂觀，今年獲利可望逐季成長，法人預估，鉅橡今年獲利可望挑戰較去年倍增。

(時報資訊)