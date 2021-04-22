每年媽祖誕辰遶境活動，都吸引數百萬信眾參與，基隆市今年串連北北基河岸六大媽祖廟，準備在5月1日用「騎鐵馬、拜媽祖參香」方式，祈求媽祖為台灣帶來雨水、解除旱象，市長林右昌22日邀請到前主播魏華萱擔任活動大使，一同揭開序幕。

林右昌說，北北基沒有像大甲媽或是白沙屯媽8、9天大規模的遶境活動，但從基隆和平島騎腳踏車，經過市區再沿著基隆河自行車道前往關渡，沿途可以參拜和平島天后宮社寮媽、慶安宮雞籠媽、汐止濟德宮汐止媽、松山慈祐宮錫口媽、士林慈諴宮士林媽，以及北投關渡宮關渡媽等，多間媽祖廟。

因此，基市府決定在5月1日舉辦「三廿三鐵媽會」活動，串連北北基生活圈基隆河岸六大媽祖廟，用「騎鐵馬」最節能減碳的方式表達對於媽祖的崇敬，林右昌說，這樣的行程不僅環保又健康，若時間跟體力允許，還可以繼續前行淡水老街甚至再從淡水騎回基隆，萬一騎不動，也可以隨時把鐵馬送上捷運或火車，適合闔家大小一起參與。

林右昌指出，基隆河谷廊帶自行車道的斷點有望明年能順利串接，未來假日期間也會變成大台北首都圈民眾熱門同行的路程，而這次騎車到淡水只是暖身，並打破民眾以往到基隆玩只能搭火車、客運或開車的想像，相信這次活動能緊密結合北北基桃假日生活。

活動大使魏華萱也興奮表示，自己常常從淡水騎自行車到基隆，以前車友間總會反應車道有斷點問題，若未來基隆到雙北的7個斷點都能連接，不分縣市、暢行無阻，對車友來說是一大福音。

活動規劃路線：和平島天后宮→仁愛區慶安宮→七堵堵南街五堵台鐵舊隧道自行車道→汐止星光橋→汐止區濟德宮→新社後橋→南陽大橋→松山彩虹橋→松山區慈祐宮→美堤河濱公園→大直橋→圓山河濱公園→承德橋→三腳渡河濱出口→士林區慈諴宮→士林百齡橋→關渡自然公園→終點北投區關渡宮，騎程里程約53.8公里。

(中時 )