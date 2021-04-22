氣候變遷的危機持續影響全世界，根據 Facebook 與耶魯大學氣候變遷溝通計畫（Yale Program on Climate Communication）合作進行的全球研究，參與調查的 30 個國家中，超過 75% 的人們相信氣候變遷正在發生；每 10 位民眾就有 7 位支持巴黎協定（Paris Climate Accord）。為響應世界地球日，Facebook 在台灣邀請民眾在生活中開始綠色行動，與平台上的環保相關社群，一起對抗氣候變遷，守護自然環境。

在台灣，民眾對於氣候變遷的危機意識與認知逐漸提高，水資源在近期也成為大家高度關注的議題之一。在過去 90 天內，有超過 120 萬的民眾在 Facebook 上談論環境保護話題，前三大熱門主題包含永續生活（Sustainable Living）、行動倡議（Activism）與永續飲食（Sustainable Food）。在談論環保話題時，最受台灣民眾歡迎的三種 Emoji表情符號為💚、🌎、🌱。

越來越多台灣民眾透過加入 Facebook 社群，了解全球暖化與氣候變遷的議題，學習如何為環境保護貢獻一己之力。在台灣，超過 250 萬民眾在 Facebook 上加入一個以上的環保社團，在 Facebook 平台上共有約 7,000 個環保社團，成員們一起關注環保議題、探索生態保育知識，彼此討論如何採取節水、減塑等行動更有效地保護地球與自然環境。在 Instagram 上，目前台灣也有超過 3,000 家環境友善商家，支持環境保護。

在世界地球日，Facebook 在台灣也於 Facebook Community Taiwan 粉絲專頁，邀請民眾跟著平台上的環保社群，加入綠色行動行列，從瞭解環境議題及氣候變遷知識開始，透過培養習慣，將減塑與回收內化成生活日常，或加入淨灘行動並嘗試無包裝購物等，一起成為改變環境的力量。Facebook 日前更宣布在台灣推出氣候科學資訊中心，提供以科學為依據且清楚易懂的氣候變遷資訊，以及對抗氣候變遷可採取的行動，期望與台灣民眾一起為愛護地球盡一分力。

(科技)