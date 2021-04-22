摩根士丹利證券指出，根據最新供應鏈調查結果，儒鴻（1476）2021年營收成長性龐大，毛利率亦有進一步擴張空間，市場小看了儒鴻基本面翻揚的爆發力，將推測合理股價一口氣升至688元，維持市場最高價地位，給予「優於大盤」投資評等。

紡織族群中的上游紗線供應商第一季營收多相當亮眼，大摩認為，這代表以儒鴻為首的下游布料製造商需求極為強勁，也呼應了大摩先前供應鏈調查發現「儒鴻客戶第二季布料需求高、推升產能利用率」之觀點，鑒於終端客戶訂單能見度已延伸到第四季，摩根士丹利對儒鴻第二季營收看法更為正面。

摩根士丹利評估，儒鴻第二季營收年增率高達56％，達85億元，遠比市場共識的78億元來得樂觀。

儒鴻自2020年第三季以來，已連續兩季端出毛利率高於30％的績優表現，但是，市場現對第一季毛利率推測值僅28.3％，大摩認為，市場顯然對儒鴻提高生產效率、優化產品組合、降低折舊與攤銷成本等成效，還不夠具有完全的信心。摩根士丹利證券研判，儒鴻首季毛利率將達30％水準，營業利益率則為21％、優於市場估計的19.2％。

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