國道1號南下311公里安定路段昨（21日），上午發生2台豪車藍寶堅尼追撞事件，其中一輛為金色小牛LP610，另外一台為藍色大牛LP700，兩車的維修費估計上看千萬元，這段「大小牛追撞」影片曝光，網友看到2車疑似尬車的下場留言爽喊：「好療癒」。

國道警察21日上午11時許接獲民眾通報，指國道1號南下311公里處安定路段發生3車追撞，經到場初步釐清後初步得知，為金色的小牛未保持安全行車距離，失誤撞上前方的藍色的大牛，大牛再推撞上前方的銀色轎車。

國道一號南下311K安定路段今（21日）上午11時，發生2藍寶堅尼超跑、1輛自小客車追撞事故。（圖／翻攝自臉書 記者爆料網）

國道一號南下311K安定路段今（21日）上午11時，發生2藍寶堅尼超跑、1輛自小客車追撞事故。（圖／翻攝自臉書 記者爆料網）

事故現場的照片被民眾拍下，上傳至臉書社團以及LINE社群，透過照片可見，金色的小牛引擎蓋因撞擊而凹陷內縮，變形得非常厲害，引擎蓋中的內部零件也裸露在外，側邊的車殼更是搖搖欲墜；藍色大牛則是引擎蓋裂出大洞，車尾也傷得不輕。

這起2牛追撞的影片今天也曝光，影片中可見，兩部車似乎在尬車，且高速從外速道超車，由於車速估計至少超過150Km，讓其他車輛駕駛看了捏把冷汗，不料錄下影片的駕駛，開沒多久就看大小牛發生追撞，造成大塞車，網友看到影片不禁爽喊：「好療癒」。

據一名超跑維修技師透露，金色小牛約1680萬元以上、藍色大牛至少3000萬元，兩輛車均為鋁製車身，若板金有毀損，通常會因車主財力，直接大手筆整組更換，由於兩車恐已傷及引擎和變速箱，因此2車的維修費推估至少1000萬元。

(中時新聞網)