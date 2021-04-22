台海動盪，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，台灣海峽沒有現狀，台灣問題本身是一個動態的過程，他也坦言，台灣一直在推動獨立，尤其是人心方面，台灣民眾對台灣的地方認同感越來越強。

中評社報導，鄭永年在博鰲亞洲論壇2021年年會上的媒體見面會表示，中美之間現在的關鍵問題主要是台灣問題，台灣問題是歷史遺留問題，對中國來說，是中國核心領域的核心問題，所以中方沒有任何的退讓空間。

他說，台灣問題主要反映的是中美兩國關係，美國自從川普上台以來就改變了台海的現狀，這不是中國在改變，中國到現在為止還是在回應。

他指出，小布什時代開始，中美之間在台灣問題上就形成了一個怎麼共同管理「台獨」的共識，但現在中美之間沒有共識，美國不斷升高與台灣交往的等級。

他稱，川普和拜登沒有任何的區別，差別在於川普是毫無理性的，拜登是經過深思熟慮思考的，可能更難對付一點。

鄭永年表示，中國方面沒有什麽退讓空間，台灣問題本來還存在一個中線的概念，現在已經沒有中線了。

他指出，實際上大陸也沒有要放棄以軍事手段來解決台灣問題。現在的問題已是用軍事手段或者軍事衝突解決台灣問題，要怎麼減少犧牲、減少損失。

(旺報 )