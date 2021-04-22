為響應「世界地球日」，Yahoo奇摩與等公車系列App繼2020年推出「種樹任務」公益活動後，今年宣布加碼認養5,000棵真樹，邀請公車通勤族打卡解任務，更推出抽AirPods Pro活動、並結合Yahoo奇摩電商千萬折價券，號召網友用簡單的行動一起愛地球！Yahoo奇摩購物中心及超級商城亦設立《世界地球日》活動專區（1）（2），提供綠色商品5折起優惠！此外，Yahoo奇摩新聞團隊同步推出《世界地球日51年 修復藍色家園》新聞專題，運用AR濾鏡技術打造沉浸式體驗，讓網友更了解極端氣候對地球帶來的影響。

擁有百萬會員的Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計劃」與破百萬下載的等公車系列App，繼2020年聯手推出「種樹任務」公益活動，與林務局嘉義林區管理處種下2,000棵樹木後，宣布再加碼護樹行動！只要以Yahoo奇摩會員帳號登入《台灣等公車》、《台北等公車》、《台中等公車》任一App，即可領取1顆小樹種子，每日打開App簽到、幫虛擬小樹澆水，累積9天就能養成一棵虛擬小樹。用戶累積種植虛擬小樹總數超過12萬棵，Yahoo奇摩將再認養2,000棵真樹；超過14萬棵，則再加碼認養3,000棵，共計5,000棵樹木，徵求網友一起加入有感減碳行動！

Yahoo好朋友計畫同場加映環保獎勵計劃，在任一等公車系列App上成功種植一棵小樹，就可以兌換好日子環保食物袋66折、茶籽堂限量生活體驗組兌換券等獨家環保獎勵，以及Yahoo奇摩電商高達千萬元的折價券，包括Levi's、GAP、屈臣氏等多種限量優惠，還能參與AirPods Pro抽獎，成功種植的小樹數量越多，抽獎機會越多！環保愛地球的同時，更能領取多重獎勵！

迎接世界地球日，Yahoo奇摩購物中心即日起至4/27推出《世界地球日》活動，網羅樂扣樂扣、Woky、美國康寧、Brita等推出環保品牌接力賽全館5折起，更推出低甲醛環保認證家具、純鈦環保餐具等商品專區，單日消費滿3千送10%超贈點(1點=1元)、全站累積消費滿5千加碼抽iPhone12 Pro；Yahoo奇摩超級商城則於新店頻道中推出《世界地球日》專區，精選野菜村有機生活館、Toptex達泰斯等綠色好店推薦，邀請消費者愛地球從生活做起！

Yahoo奇摩新聞團隊推AR濾鏡重現氣候議題，推升環保意識！（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

除了公益活動，Yahoo奇摩新聞團隊更推出《世界地球日51年 修復藍色家園》新聞專題，集結環保、氣候變遷等議題的文章及影片外，更運用AR技術打沉浸式體驗，讓因極端氣候影響的動物們和地球，不只存在遠遠的彼端，而是近在咫尺！網友們只需要拿起手機，透過AR便可以近距離看到現在正在發生中的環保及氣候議題包括瀕危動物、海平面上升狀況等樣貌，期望可以提高人們對於環境保護的意識，進而採取行動！

(科技)