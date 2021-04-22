美國職籃費城76人目前戰績39勝19敗，以67.2%的勝率排名東區龍頭，強力中鋒安比德(Joel Embiid)場均可以拿下29.9分外加11.2顆籃板是76人的核心主力，能切擅投、裡外兼具的哈里斯(Tobias Harris)與聯盟最高控衛西蒙斯(Ben Simmons)也都是聯盟不可多得的超級狠角色。76人防守實力堅強，百回合失分(DEF RTG)106.6僅次於湖人的106.0，比較可惜的是三分能力偏弱，場均只能投進11顆三分球聯盟倒數第5，但製造犯規的能力首屈一指，場均罰球出手26.2球、命中20.1球都是聯盟之最。

密爾瓦基公鹿35勝22敗勝率61.4%排行東區老三，希臘字母哥(Giannis Antetokounmpo)用場均28.5分、11.2籃板與6.0助攻三項全隊最佳的表現主宰戰場，由於字母哥進攻端在禁區吸引對手太多注意力，讓其他隊友在三分線外的表現十分出色，公鹿場均投進14.6顆三分球排名聯盟第4、三分命中率高達39.2%僅次於快艇的41.9%。籃板球也是公鹿的拿手好戲，他們場均可以拿下48.3顆籃板傲視聯盟。

76人與公鹿兩支東區頂尖強隊將在本週五(4/23)上午07:00一較高下，兩軍戰力十分接近，回顧上一次3/18對戰雙方打入延長賽方由76人以4分之差拿下勝利，週五之戰推薦喜歡運彩的朋友們投注『小分』，因為兩隊頗有相生相剋的態勢，76人喜於罰球得分、公鹿恰巧對犯規極為節制；公鹿三分猛烈、76人剛好擅於干擾外線，上次碰頭儘管打入延長賽雙方得分加總還只得214分而已，估計本役依舊會是一場精彩萬分的防守肉搏戰！

(中時新聞網)