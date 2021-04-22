蘇嘉全叔姪被爆料帶國營事業人員私訪印尼高層，圖謀私利，因與事實有出入，蘇提告對國民黨爆料者王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲請求連帶賠償200萬元。台北地院今開庭，蘇的律師許惠峰說，如果4人到庭表示歉意，原意撤告；4人的律師葉慶元則回應，適當評論沒有道歉空間，但會向4人轉達蘇的想法。

王育敏等4人去年7月20日開記者會，揭露我駐印尼代表處電文，爆料當時任立法院長的蘇嘉全及其立委姪子蘇震清，帶國營事業人員私訪印尼高層圖謀私利。電文指陳：「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利。」

蘇嘉全告4人侵害名譽權，連帶求償200萬元，律師並聲請函詢外交部，外交部已回函說明；律師另還聲請函詢國營事業利益是否受損，及調閱記者會影片，法官今表示，國營事業不可能說自己利益受損，沒必要問，另記者會已有逐字稿出來，也不需調影片。

庭末，許惠峰請求傳喚4人訊問，表示如果4人願意出庭並表示歉意，蘇嘉全將考慮撤告；另還特別批評游淑慧，指蘇辭職後已是一介平民，且事實也已澄清，游卻還在臉書上詆毀，足認有惡意。

葉慶元回應，蘇嘉全稱事實已經澄清，與他們的理解差很多，4人根據真實的電文，對當時仍在位的蘇做適當評論，恐怕沒有道歉的空間，會轉達蘇的想法給4人，但仍希望蘇主動撤告，別再浪費司法源。

外交部回函證明駐印處電文為真，但解釋內容是當時的許姓政務組長，根據駐印大使、駐印處經濟組同仁及時任經濟部次長王美花開會的紀錄所撰寫，但許並不在會議現場；某些報導及人士引申電文指涉蘇從中牟利，並非電文本意，電文指控內容也是經濟組同仁自行臆測而生的誤解。

(中時 )