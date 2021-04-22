來自日本，充滿魔幻華麗風格的日系開架彩妝品牌「戀愛魔鏡」，今年4月將首度與手遊跨界聯名，將最熱銷的睫毛膏換上畢書盡代言的《花舞宮廷》聯名款包裝，包裝內還有限量虛寶兌換序號，無論是睫毛精或是手遊粉絲都不能錯過。

人氣睫毛膏「超現實激長睫毛膏」與台灣No.1熱門女性向手遊、男神畢書盡代言的《花舞宮廷》一同合作，推出聯名款包裝的限定商品，兩款不同設計的聯名紙卡包裝內皆附有限量虛寶兌換序號，除了在現實世界裡裝扮自己，也能徜徉在遊戲裡，盡情為角色的妝容服飾做變化。

「超現實激長睫毛膏」與手遊《花舞宮廷》合作，推出限定包裝。（邱映慈攝）

兩款不同設計的聯名紙卡包裝內皆附有限量虛寶兌換序號。（邱映慈攝）

戀愛魔鏡｢超現實激長睫毛膏｣具有5倍珍珠光澤與1.5倍激長纖維的濃烈延展亮澤配方，結合潤澤纖長成分與液體延展基底，能讓睫毛纖長延展，光澤有彈性、平滑濃順不結塊，連細小睫毛都能深入刷到，一刷纖長、防水、根根分明不暈染。

超現實激長睫毛膏一刷纖長、防水、根根分明不暈染。（邱映慈攝）

添加珍珠光配方，只要刷上睫毛膏，透過珍珠光澤映射擴散的原理，讓睫毛在視覺上看起來更加濃密迷人，搭配獨家纖長梳型刷設計，好刷易上手，連細小睫毛都能深入刷提；「防水捲翹固定技術」能防汗、防皮脂、防淚水，長時間維持驚人向上飛翹度；更添加高效修護成分、維他命E衍生物與夏威夷果油，能保濕並悉心呵護細緻脆弱睫毛，讓睫毛更加健康強韌有光澤。

超現實激長睫毛膏獨家纖長梳型刷設計，好刷易上手。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏聯名款*1

★公佈時間 ｜ 2021/5/6

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)