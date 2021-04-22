國際航空運輸協會（IATA）周三表示，疫苗接種進度延遲和政府不願冒險的保守立場使重啟航線的速度放緩，航空運輸從疫情復甦的速度將不如先前預期。

IATA表示，根據乘客數和飛行距離，今年全球航空運輸量將僅達到疫前水準的43%，不如去年底預估的51%。

該國際空運組織亦預測，到2021年航空業將虧損477億美元，雖然這個數字較去年的赤字1,264億美元有所改善，但IATA警告，航空業仍將需要政府提供的薪資援助措施。

IATA總幹事Willie Walsh表示，這場危機比任何人所預想的持續更久、影響更深。

這個最新的產業展望也說明了當前並不一致的復甦態勢，以美國和中國為首的龐大國內市場衝在前頭，但IATA預估今年歐洲的航空運輸量僅將達到2019年水準的三分之一。

該組織並預測，與去年低點相比，今年航空業營收可能成長23%，達到2310億美元，仍然遠低2019年的6070億美元。貨運需求仍將是一大亮點，將繼續超越客運量，IATA預期2021年航空貨運量將成長13.1%，達到6,310萬公噸，超越2019年水準，並逼近2018年創下的高峰。

(時報資訊)