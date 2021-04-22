亞太電(3682)今(22)日臨時股東會通過，將在一年內以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總金額75億元，董事長呂芳銘表示，現在5G服務採用的是MVNO，預計第三季和遠傳的共網、共頻、共建可以正式上路，屆時希望速度可以超過300Mbps。

亞太電今日也首度展示其內部網路速度測試，多次均有超過400Mbps，對於該速度呂芳銘也相當自豪自家實力。

亞太電今日舉辦股東臨時會決議通過，將在一年內以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總金額75億元，擬洽遠傳(4904)認購5億股，私募普通股發行價格暫定為10元，募集資金總額50億元，將運用於支付遠傳5G頻段共頻共網之頻譜費用，其餘2.5億股將再洽其它應募人，一旦私募到位後，遠傳(4904)、鴻海(2317)對亞太電來說都將是並列亞太電最大股東。

呂芳銘表示，根據最新國際權威測速的5G下載網速報告，亞太電以282.53Mbps位居電信業者第三名，穩居中位數。

呂芳銘表示，目前5G亞太電信和遠傳使採用頻譜共用的狀況，採用的是MVNO行動虛擬網路業務(Mobile Virtual Network Operato)，預計第三季和遠傳的共網、共頻、共建可以正式上路，屆時MVNO的存續問題，會等到那時候再來評估研擬，他也強調，亞太電前提一定是遵守法規程序。

5G時代企業專網的垂直應用成為顯學，不僅電信業者紛紛大步跨入，日前連宏達電(2498)也在高雄進行場域的實驗，呂芳銘認為，現在儘管看到業界垂直領域越來越多，但是目前還是處在概念性驗證(Proof of Concept；POC)的階段，只是落在收集數據的階段，充其量只能說是眾多個垂直的POC在進行，都只有一個小場域的實驗，其實都不算是智慧應用，但其實市場需要的是真正的智慧應用，才可以結合點線面，達到真正的「智慧」，他強調，在推進5G的同時，整個生態系也一定要建構一起，才能真的可以數位化，待數位化到位後才可以智慧化。

(時報資訊)