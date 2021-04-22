台南市長黃偉哲今日北上參加行政院會時，帶來美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)日前在推特分享而爆紅的台南鳳梨乾，贈送給各部會及縣市與會代表，他說，「德不孤，必有鄰」，做人好，不怕沒朋友；農產品質好，就不怕沒市場。即便鳳梨出口大陸受阻礙，品質優良的台灣鳳梨，一定能找到識貨國際朋友。

黃偉哲也感謝駐美代表蕭美琴在美國不忘協助台南美味水果打開國際知名度。蕭代表贈送龐培歐台灣鳳梨果乾的舉動，對台南、嘉義及屏東等位處「鳳梨地帶」縣市，具有很大意義。現在台灣也正在自己創造機會，幫助本土農產躍上國際舞台。

黃偉哲日前也親自到台南官田的果乾公司，為蕭美琴挑選各式美味果乾，包括芭樂乾、番茄乾、芒果乾及柚子乾等，還有各式蔬菜脆片，如洋蔥脆片、杏鲍菇脆片等。黃偉哲說，已將所有口味全部裝入箱內，要將這些台南家鄉優質農作物做成的美味點心，寄給遠在美國為台灣奮鬥的台南女兒蕭美琴。

(中時 )